Mehr als jedes fünfte Auto fällt beim TÜV durch

Berlin: Mehr als jedes fünfte Auto ist zuletzt mit erheblichen oder sogar gefährlichen Mängeln bei der TÜV-Hauptuntersuchung durchgefallen. Das sind etwa genau so viele wie im vergangenen Jahr. Bei erheblichen Mängeln muss der Schaden innerhalb von vier Wochen repariert werden, bei gefährlichen sofort. Dann ist nur noch die Fahrt in die Werkstatt erlaubt. Wieder wurden etwa 15.000 Fahrzeuge als verkehrsunsicher eingestuft und direkt beim TÜV stillgelegt. Das war etwa bei angerissenen Bremsleitungen, blockierender Lenkung oder Rost an tragenden Stellen der Fall. Bei knapp 80 Prozent der untersuchten Fahrzeuge wurden dagegen keine oder nur geringe Mängel festgestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2024 09:00 Uhr