Mehr als hundert Menschen werden bei Gleitbombenangriff in Saporischschja verletzt

Saporischschja: 13 Tote und mehr als 100 teils schwer verletzte Menschen. - Das ist die Bilanz nach dem russischen Gleitbomben-Angriff auf die ukrainische Stadt Saporischja. Präsident Selenskyj fordert in diesem Zusammenhang mehr Hilfe bei der Luftverteidigung. Russland müsse unter Druck gesetzt und zum Frieden gezwungen werden. Selenskyj wird heute auch auf dem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein erwartet und dort nach eigenen Angaben weitere Luft-Verteidigungssysteme fordern. Die Ukraine solle so in die Lage versetzt werden, russische Militärflugzeuge von ukrainischen Städten fernzuhalten, betonte er. Nur so könnten nach Ansicht vieler Militärexperten Bombenangriffe wie der auf Saporischschia abgewehrt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2025 12:00 Uhr