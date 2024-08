Mehr als 90 Tote nach israelischem Angriff auf Schule in Gaza gemeldet

Tel Aviv: Die israelische Armee hat am frühen Morgen eine Schule in Gaza-Stadt bombardiert und dabei zahlreiche Menschen getötet. Nach Armeeangaben befand sich in dem Gebäude ein Kommandoposten der Terrororganisation Hamas. Laut dem von der Hamas kontrollierten Medienbüro wurde die Schule als Unterkunft für Vertriebene genutzt. Mehr als 90 Menschen seien getötet worden, zahlreiche verletzt. Ägypten verurteilte den israelischen Angriff scharf. Er falle in eine Zeit, in der Vermittler sich um eine Waffenruhe bemühten, und sei deshalb ein "klarer Beweis", dass Israel den Krieg im Gazastreifen nicht beenden wolle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2024 12:00 Uhr