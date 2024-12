Mehr als 60 Tote bei Massenpaniken in Nigeria

Abuja: Bei mehreren Massenpaniken sind in Nigeria binnen vier Tagen mehr als 60 Menschen gestorben. Bei der Verteilung kostenloser Lebensmittel in der Hauptsadt Abjua und in der Stadt Okija starben mehr als 30 Menschen. Unter den Opfern waren auch Kinder. Lebensmittel-Verteilungen zur Weihnachtszeit haben in Nigeria Tradition. Wenige Tage zuvor waren im Südwesten des Landes mehr als 30 Kinder bei einer Massenpanik auf einem Schulfest ums Leben gekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2024 15:00 Uhr