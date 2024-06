Mehr als 55.000 Hektar Ackerland war vom Hochwasser betroffen

München: Der Bauernverband in Bayern schätzt, dass mehr als 55.000 Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche vom Hochwasser betroffen waren. Über 3.000 landwirtschaftliche Betriebe litten demnach unter den Fluten, mehr als 50 Höfe mussten evakuiert werden. Besonders stark betroffen waren den Angaben zufolge Schwaben und Oberbayern. Auch in der Oberpfalz und Niederbayern entstanden entlang der Donau erhebliche Schäden. Ministerpräsident Söder hatte am Dienstag angekündigt, die Hilfe von 100 auf 200 Millionen Euro aufzustocken. Unterdessen sind die Pegel an Donau und Inn weiter gesunken. In den meisten Regionen wurde die Meldestufe 1 unterschritten. Einzige Ausnahme ist Vilshofen im Landkreis Passau. Dort führt die Donau so viel Wasser, dass im Moment noch Meldestufe 2 gilt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2024 13:00 Uhr