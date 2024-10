Mehr als 50 Tote bei Unwetter in Spanien

Madrid: In Spanien ist die Zahl der Toten nach den schweren Unwettern deutlich angestiegen. Mehr als 50 Menschen sind nach Angaben des Katastrophenschutzes allein in der Mittelmeerregion Valencia ums Leben gekommen. Nach wie vor gibt es Gebiete, die die Rettungskräfte wegen überfluteter Straßen nicht erreichen. Die Behörden warnen Einwohner davor, in die Nähe von Wasserläufen zu gehen. Betroffen von Überschwemmungen sind neben Valencia auch die Urlaubsregionen Andalusien und Murcia.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2024 10:00 Uhr