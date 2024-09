Mehr als 40 Verbände krisiteren Söder für Machtwort zu Exen und Abfragen

München: Ein Bündnis von mehr als 40 Verbänden wirft Ministerpräsident Söder vor, mit Blick auf den Fortbestand von Stehgreifaufgaben an bayerischen Schulen den notwendigen Diskurs zur Verbesserung des Bildungssystems zu untergraben. In ihrem Schreiben heißt es unter anderem, die Bildungsqualität im Freistaat könne nicht gewährleistet werden, wenn fachlicher Rat und wissenschaftlich fundierte Entscheidungen ignoriert würden. Kultusministerin Stolz hatte zum Schuljahresbeginn unangekündigte Tests, also Exen und mündliche Abfragen, zur Diskussion gestellt. Söder hatte daraufhin erklärt, dass diese "natürlich" erhalten blieben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2024 17:00 Uhr