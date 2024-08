Mehr als 30 Menschen sterben bei Terrorangriff in Mogadischu

Mogadischu: Islamisten haben ein Hotel und den beliebten Strand Lido Beach in der somalischen Hauptstadt angegriffen. Nach Angaben der Polizei wurden dabei mehr als 30 Menschen getötet und etwa 60 verletzt. Am späten Abend hatte sich zunächst ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt, bevor weitere Bewaffnete die Gegend rund um den Strand stürmten. Laut Polizei wurden alle fünf Terroristen erschossen. Zu dem Anschlag in Mogadischu bekannte sich die islamistische Al-Shabaab-Miliz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2024 12:00 Uhr