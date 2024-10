Mehr als 30 Menschen sterben bei israelischem Angriff nahe Dschabalia

Gaza: Bei einem israelischen Angriff in der Nähe von Dschabalia im nördlichen Gazastreifen sind nach Angaben der palästinensischen Zivilschutzbehörde mehr als 30 Menschen getötet worden. 70 Personen sollen verletzt worden sein. In Dschabalia kam es zuletzt wieder zu heftigen Kämpfen. Vor wenigen Tagen tötete das israelische Militär dort eigenen Angaben zufolge in einem früher als Klinik genutzten Gebäude mehrere Terroristen und zerstörte ein Waffendepot. Am 6. Oktober hatte Israel eine neue Offensive im Norden des Gazastreifen begonnen. Israel erklärte, gegen Hamas-Kämpfer vorzugehen, die sich dort neu formieren würden. Die Gegend war bereits zu Beginn des Gazakrieges Schauplatz heftiger Kämpfe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2024 06:00 Uhr