Mehr als 280 Anträge für Cannabis-Anbauvereine

Berlin: Nach der Teillegalisierung von Cannabis beantragen immer mehr Vereine die Freigabe größerer Mengen. Bundesweit gingen inzwischen mehr als 280 Anträge ein. Das ergab eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den zuständigen Länderbehörden. An der Spitze liegt demnach Nordrhein-Westfalen mit bisher 69 Anträgen. Insgesamt wurden jedoch bisher lediglich 14 Genehmigungen erteilt, die meisten davon in Niedersachsen. Seit 1. Juli können als zweite Stufe der Cannabis-Legalisierung nicht-kommerzielle Anbauvereinigungen mit bis zu 500 Mitgliedern ihre Arbeit aufnehmen. In den Clubs ist es Erwachsenen gestattet gemeinsam anzubauen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2024 14:00 Uhr