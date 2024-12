Mehr als 22 Millionen Menschen nutzen elektronische Steuererklärung

Berlin: Immer mehr Menschen in Deutschland machen ihre Steuererklärung per Internet und nutzen dafür "Elster". Wie das bayerische Finanzministerium bekanntgab, ist die Zahl seit anderthalb Jahren um zwei Millionen gestiegen. Inzwischen gebe es bundesweit 22 Millionen Nutzer. Finanzminister Füracker sieht darin ein wachsendes Vertrauen in das Programm. "Elster" bleibe die meistgenutzte Anwendung für staatliche Verwaltungsprozesse. Die Software ermöglicht die elektronische Steuererklärung, aber auch die Eingabe von Einsprüchen und die Verwaltung von Bescheiden. Der Freistaat hat "Elster" im Auftrag des Bundes und der Länder federführend entwickelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.12.2024 11:15 Uhr