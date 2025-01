Mehr als 200 Kapitolstürmer in den USA aus der Haft entlassen

Washington: In den USA sind mehr als 200 verurteilte Kapitolstürmer aus der Haft entlassen worden. Das hat die Gefängnisbehörde mitgeteilt. US-Präsident Trump hatte nach seinem Amtsantritt fast alle der rund 1.500 Verurteilten begnadigt oder ihre Strafen verkürzt. Unter ihnen sind auch Gewalttäter, die zu langen Haftstrafen verurteilt wurden, weil sie Polizisten angegriffen haben - außerdem Mitglieder der rechtsradikalen Milizen "Oath Keepers" und "Proud Boys", die den Sturm auf das Parlamentsgebäude in Washington am 6. Januar 2021 angeführt hatten. Bei einer Fragestunde im Weißen Haus wich Trump Nachfragen zu den Begnadigungen aus. Die Demokraten sprachen von einer "Schande".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2025 02:00 Uhr