Mehr als 20 Tote bei israelischem Angriff auf ehemaliges Schulgebäude in Gaza

Gaza: Nach dem Luftangriff auf die libanesische Hauptstadt hat die israelische Armee wieder Ziele im Gaza-Streifen ins Visier genommen. Bei einem Raketenangriff auf ein früheres Schulgebäude in der Stadt Gaza hat es nach palästinensischen Angaben mehr als 20 Tote gegeben. Israel erklärt, man habe ein Kommandozentrum attackiert, das die Hamas in dem Gebäude betrieben habe. Es habe sich um einen gezielten Schlag gegen Terroristen gehandelt. Gestern hatte Israel einen Luftangriff auf die libanesische Hauptstadt Beirut geflogen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums starben dabei 31 Menschen, 68 wurden verletzt. Der Angriff hatte sich laut israelischer Armee gegen die Hisbollah gerichtet. Die Islamisten-Miliz bestätigte den Tod von 15 zum Teil ranghohen Kommandeuren. Nach israelischen Angaben sollen sie einen Großangriff auf den Norden Israels und - ähnlich wie die Hamas am 7. Oktober - die Entführung und Tötung von Zivilisten geplant haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2024 15:00 Uhr