Mehr als 100 Demostranten in einer Woche in Bangladesch getötet

Dhaka: In Bangladesch reagiert die Regierung mit Ausgangs- und Internetsperren auf andauernde Studentenproteste im Land. In der vergangenen Woche sind offenbar mehr als 100 Demonstranten von Sicherheitskräften getötet worden. Hunderte weitere Menschen wurden verletzt. Die Proteste richten sich gegen ein neues Quotensystem für Stellen im öffentlichen Dienst und gegen die grassierende Jugendarbeitslosigkeit. Premierministerin Hasina hatte zuletzt die Armee und Paramilitärs zur Unterstützung der Polizei gegen die Demonstranten in Marsch gesetzt. Die Universität der Haupstadt Dhaka ist geschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2024 14:00 Uhr