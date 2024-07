Mehr Alleinlebende in Deutschland als in anderen EU-Staaten

Berlin: In Deutschland leben anteilig deutlich mehr Menschen allein als in den meisten anderen EU-Staaten. Laut Statistischem Bundesamt sind es 20 Prozent; der EU-Durchschnitt liegt bei etwa 16 Prozent. Außerdem leben ältere Menschen fast doppelt so häufig allein wie der Bevölkerungsdurchschnitt. Bundesfamilienministerin Paus hatte Ende Mai das erste sogenannte Einsamkeitsbarometer vorgestellt. Aus dem Bericht geht hervor, dass Ältere am häufigsten unter Einsamkeit leiden. Im ersten Jahr der Corona-Pandemie waren aber erstmals jüngere Menschen stärker belastet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2024 12:00 Uhr