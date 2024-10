Medizin-Nobelpreis geht an US-Forscher Ambros und Ruvkun

Stockholm: Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr in die USA: an den Biologen Victor Ambros und den Genetiker Gary Ruvkun. Sie werden für ihre Beiträge zur Entdeckung der microRNA ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um zuvor unentdeckte winzige RNA-Moleküle, die eine entscheidende Rolle bei der Genregulation spielen. Fehler bei der Genregulation können wiederum Krebs und andere schwere Erkrankungen wie Diabetes oder Autoimmunerkrankungen auslösen. Bei getrennten Untersuchungen, aber auch in Zusammenarbeit hatten Ruvkun und Ambros untersucht, warum und wann Zellmutationen vorkommen und ihre Erkenntnisse 1993 veröffentlicht.

