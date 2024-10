Mausfigur aus Köln ist in Mainz aufgetaucht

Köln: Die Maus-Figur ist wieder aufgetaucht. Wie sich heute herausstellte, steckt die Kampagnen-Organisation Campact hinter dem Abtransport der Statue vor dem Funkhaus des WDR. Sie präsentierte die Maus in Mainz. Mit der Aktion soll ein Zeichen gegen die Kürzungen bei den Öffentlich-Rechtlichen gesetzt werden. Die Geschäftsführerin von Campact, Astrid Deilmann, erklärte, die Maus werde in mehreren deutschen Städten Halt machen, um ein Zeichen gegen die drastischen Kürzungen im Rundfunk zu setzen. Ende der Woche soll die Maus wieder in ihre Heimat beim WDR zurückkehren.

