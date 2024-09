Massiver ukrainischer Drohnenangriff trifft Moskau und Umgebung

Moskau: Die Ukraine hat mehrere Ziele in Russland mit Drohnen angegriffen, diesmal auch in Moskau und Umgebung. Nach russischen Angaben wurden dabei vergangene Nacht eine Öl-Raffinerie und zwei Kraftwerke getroffen. In den Anlagen sollen Brände ausgebrochen sein, die nach einiger Zeit gelöscht werden konnten. Laut den russischen Behörden gibt es keine größeren Schäden und keine Opfer, auch die Stromversorgung sei nicht beeinträchtigt. Die Luftabwehr habe insgesamt 158 ukrainische Drohnen in 15 verschiedenen Regionen abgefangen und zerstört. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

