Massenproteste gegen Regierung in Georgien halten an

Tiflis: In Georgien sind wieder zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Kurs der Russland-freundlichen Regierung zu protestieren. Am Abend versammelten sich die Demonstranten vor dem Parlament in der Hauptstadt Tiflis und schwenkten die Fahnen Georgiens und der EU. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen: Pyrotechnik, Eier und Steine flogen auf die Polizei, diese setzte Wasserwerfer, Gummigeschosse und Tränengas ein. Laut Innenministerium wurden 21 Beamte verletzt. Die Massenproteste in Georgien halten bereits seit vier Tagen an. Die konservative Regierungspartei hatte die Parlamentswahl im Oktober gewonnen. Die pro-europäische Opposition spricht von Betrug und Fälschung. Sie fordert Neuwahlen, ebenso wie Georgiens Präsidentin Surabischwili.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2024 07:00 Uhr