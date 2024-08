Massen-Fischsterben in Mittelgriechenland

Volos: In Zentralgriechenland kämpfen die Menschen gerade mit einem großen Fischsterben. Betroffen sind vor allem die Hafenstadt Volos und Umgebung, wo zig Tonnen Kadaver gefunden wurden. Nach Angaben von Wissenschaftlern starben die Fische besonders an Sauerstoffmangel. Die Tiere hatten sich nach Überschwemmungen im vergangenen Jahr stark vermehrt. Weil das Wasser dann abgeleitet wurde und es auch noch mehrere Hitzewellen gab, wurde der Lebensraum für die Fische immer kleiner. Das Massensterben wirkt sich auch auf den Tourismus aus. Strände sind gesperrt. Und wegen des Gestanks machen in der Region Volos Geschäfte und Restaurants kaum mehr Umsatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2024 23:00 Uhr