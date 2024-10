Mark Rutte übernimmt Amt als Nato-Generalsekretär

Brüssel: Das größte Verteidigungsbündnis der Welt hat ab heute eine neue Führung: Der frühere niederländische Ministerpräsident Rutte übernimmt am Vormittag das Amt des bisherigen Nato-Generalsekretärs Stoltenberg. Der CDU-Außenexperte Kiesewetter sagte dazu im Morgenmagazin von ARD und ZDF, Rutte sei ein überzeugter Transatlantiker, der bereits Erfahrungen mit US-Präsidentschaftskandidat Trump habe. Unabhängig davon, wer in den USA an die Macht komme, müsse Rutte die EU-Staaten überzeugen, sich stärker in die Nato einzubringen – um die Ukraine im Angriffskrieg gegen Russland besser zu unterstützen. Außerdem sollte Rutte der Ukraine Perspektiven aufzeigen - etwa im Hinblick auf einen Nato-Beitritt, so Kiesewetter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2024 08:00 Uhr