Mark Rutte ist seit heute neuer Nato-Generalsekretär

Brüssel: Der ehemalige niederländische Ministerpräsident Mark Rutte ist neuer Nato-Generalsekretär. Nach rund zehn Jahren im Amt übergab der Norweger Jens Stoltenberg den Posten in einer Zeremonie im Hauptquartier der Allianz in Brüssel. Rutte bezeichnete die Unterstützung der Ukraine als Priorität. Er sagte, die Ukraine stehe "ganz oben auf der Liste" seiner Aufgaben. Die Militärallianz müsse daneben mehr für die kollektive Verteidigung und die Abschreckung tun, ihre Verteidigungsausgaben erhöhen und die Nato-Partnerschaften mit Drittländern ausbauen, auch in Fernost. Mit Blick auf die US-Wahlen Anfang November äußerte sich Rutte gelassen. Er sei nicht besorgt, er kenne beide Kandidaten sehr gut, erklärte der frühere niederländische Regierungschef.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.10.2024 10:45 Uhr