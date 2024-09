Mario Adorf bekommt Deutschen Fernsehpreis für sein Lebenswerk

Köln: Schauspieler Mario Adorf wird mit dem Deutschen Fernsehpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Wie der Stiftkreis des Preises mitteilte, wolle man den 94-Jährigen als - so wörtlich - "Ikone der Schauspielkunst" würdigen und als herausragenden Charakterdarsteller, der seit 70 Jahren das Publikum bewegt. Adorf wurde unter anderem bekannt als Bösewicht Santer in "Winnetou" sowie für seine Rollen in "Die Blechtrommel", "Der große Bellheim" und "Rossini". Ihm soll die Ehrung übermorgen bei der TV-Gala zum Deutschen Fernsehpreis überreicht werden - das Erste überträgt ab 20 Uhr 15.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2024 12:00 Uhr