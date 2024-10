Manövrierunfähige Fähre landet sicher im Büsumer Hafen

Büsum: Die manövrierunfähige Helgolandfähre "Funny Girl" hat das Festland erreicht. Zwei Schlepper zogen das Schiff in den Hafen von Büsum in Schleswig Holstein. Auf der "Funny Girl" hatte es gestern am späten Nachmittag einen Stromausfall gegeben, der nicht behoben werden konnte. Die Fähre trieb daraufhin stundenlang auf der Nordsee umher und musste abgeschleppt werden. An Bord waren 250 Passagiere. Nach Angaben der Reederei ist keiner von ihnen verletzt. Die Ursache des Stromausfalls ist bisher nicht bekannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2024 05:00 Uhr