Mannheimer Polizist stirbt nach Messerangriff

Mannheim: Der Polizist, der am Freitag bei einem Messerangriff auf dem Marktplatz der Stadt schwer verletzt worden war, ist tot. Wie die Behörden mitgeteilt haben, erlag der 29-Jährige seinen Verletzungen. Bei einer Veranstaltung der islamkritischen Bewegung Pax Europa in der Mannheimer Innenstadt hatte ein 25-Jähriger am Freitag sechs Männer verletzt, darunter den Polizisten. Der Täter war bei der Attacke selbst verletzt worden und ist noch nicht vernehmungsfähig. Sein Motiv ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2024 23:00 Uhr