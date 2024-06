Mannheim hält Gedenkveranstaltung für getöteten Polizisten ab

Mannheim: Zu Ehren des getöteten Polizisten findet eine Gedenkveranstaltung statt. Sie beginnt um kurz nach halb zwölf mit einer Schweigeminute. Zu dieser Zeit war vor einer Woche auf dem Mannheimer Marktplatz ein mutmaßlicher Islamist mit einem Messer auf den 29 Jahre alte Beamten losgegangen; der Mann starb zwei Tage später. Weitere fünf Menschen wurden verletzt. An der Veranstaltung nehmen auch Bundespräsident Steinmeier und Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann teil. Am Nachmittag und Abend sind in der Stadt mehrere Kundgebungen geplant. - Gleichzeitig wird als Konsequenz aus dem Angriff über Abschiebungen auch nach Afghanistan und Syrien diskutiert. Die Grünen haben Bedenken; andere Parteien sind grundsätzlich dafür. Justizminister Buschmann will das Strafrecht dahingehend prüfen, ob Angriffe etwa auf Polizisten und Ehrenamtliche strenger bestraft werden könnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2024 11:00 Uhr