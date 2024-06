Mannheim gedenkt mit Schweigeminute des getöteten Polizisten

Mannheim: Zu Ehren des getöteten Polizisten ist gegen Mittag in der Innenstadt eine Schweigeminute abgehalten worden. Mehr als tausend Menschen hatten sich auf dem Marktplatz versammelt, wo vor einer Woche ein mutmaßlicher Islamist mit einem Messer einen Anschlag verübt hatte. Zahlreiche Polizistinnen und Polizisten erwiesen ihrem Kollegen Respekt, die Menschen auf dem Platz applaudierten. Landesweit verharrten zum gleichen Zeitpunkt Polizisten in stiller Trauer. Unter den Gästen in Mannheim war auch Bundespräsident Steinmeier. Er legte einen Kranz nieder. - Der Angreifer stammt aus Afghanistan; deshalb wird in Berlin darüber diskutiert, ob Schwerstkriminelle dorthin abgeschoben werden können. Seit der Machtübernahme durch die Taliban finden keine Abschiebungen mehr in das Land statt. Die Grünen haben weiterhin Bedenken; andere Parteien sind in Einzelfällen - wie dem in Mannheim - dafür.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2024 13:00 Uhr