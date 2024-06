Mannheim erinnert mit Schweigeminute an getöteten Polizisten

Mannheim: Mit einer Schweigeminute wurde des vor einer Woche getöteten Polizisten gedacht. In der Mannheimer Innenstadt kamen dazu hunderte Menschen zusammen, darunter Bundespräsident Steinmeier, der einen Kranz niederlegte. Zuvor hatten dutzende Polizistinnen und Polizisten ihrem Kollegen die Ehre erwiesen, indem sie vor dem Blumenmeer auf dem Marktplatz Aufstellung nahmen; die Menschen rundherum applaudierten. - Der 29 Jahre alte Polizist war am vergangenen Freitag von einem mutmaßlich islamistisch motivierten Mann mit einem Messer angegriffen worden. Er starb zwei Tage später; fünf weitere Menschen wurden verletzt. Der Anschlag ereignete sich im Vorfeld einer Veranstaltung von Islamkritikern. - In Mannheim sind heute noch mehrere Kundgebungen geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2024 12:00 Uhr