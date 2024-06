Mannheim erinnert an getöteten Polizisten

Mannheim: Eine Woche nach der tödlichen Attacke auf einen Polizisten haben in der Innenstadt etwa 3.300 Menschen gegen rechts demonstriert. Aufgerufen hatten das Bündnis Mannheim gegen rechts und Teilnehmer einer DGB-Kundgebung. In der Innenstadt trafen sie auf etwa 700 Demonstranten einer AfD-Kundgebung - diese protestierten gegen Islamismus. Die Partei hatte eigentlich auf dem Marktplatz demonstrieren wollen, wo heute an den getöteten Polizisten gedacht wurde. Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof untersagte die Kundgebung dort allerdings, so dass die AfD ausweichen musste. Mit einer Schweigeminute haben Familie, Kollegen und Politiker am Vormittag des getöteten Polizisten gedacht. Vor einer Woche hatte ein mutmaßlicher Islamist den 29-Jährigen auf dem Mannheimer Marktplatz tödlich verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2024 20:00 Uhr