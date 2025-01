Mann wird bei Wohnhausexplosion in Reichertshofen schwer verletzt

Reichertshofen: In der Marktgemeinde im oberbayerischen Landkeis Pfaffenhofen an der Ilm ist am Abend ein Wohnhaus explodiert. Dabei wurde in 69jähriger Bewohner schwer verletzt. Das hat das Polizeipräsidium Oberbayern Nord dem BR auf Anfrage bestätigt. Demnach ereignete sich die Explosion gegen 20:45 Uhr in einem freistehenden Einfamilienhaus im Ortsteil Stöffel. Das Gebäude wurde vollständig zerstört. Der 69-Jährige erlitt unter anderem schwere Brandverletzungen an den Händen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann zum Zeitpunkt des Unglücks alleine im Haus. Die Ursache für die Explosion ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2025 06:00 Uhr