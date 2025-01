Mann und Kleinkind sterben bei Messerangriff in Aschaffenburger Park

Aschaffenburg: Bei einem Messerangriff in einem Park in Aschaffenburg sind zwei Menschen getötet worden, zwei weitere wurden schwer verletzt. Bei den Todespfern handelt es sich um ein zweijähriges Kind und einen 41 Jahre alten Mann, der sich offenbar schützend vor die Kinder gestellt hatte - das sagte Bayerns Innenminister Herrmann bei einem Statement am Tatort. Ein Tatverdächtiger wurde gefasst - ein 28-jähriger Afghane. Er ist der Polizei bereits wegen diverser Gewalttaten bekannt und war außerdem in psychiatrischer Behandlung. Hinweis auf einen terroristischen Hintergrund gebe es nicht, so Herrmann. Eine weitere vorläufig festgenommene Person stellte sich mittlerweile als Zeuge der Tat heraus und wird vernommen. Die Tat ereignete sich im Park Schöntal. Dort hatte der Tatverdächtige eine Kindergartengruppe mit einem Küchenmesser angegriffen. Im November hatte die Polizei den Park in Teilen als "gefährlichen Ort" eingestuft, an dem vor allem Straftaten im Drogenmilieu verübt wurden.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 22.01.2025 19:00 Uhr