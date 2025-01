Mann und Kleinkind sterben bei Messerangriff in Aschaffenburger Park

Aschaffenburg: Bei einem Messerangriff in einem Park in Aschaffenburg sind zwei Menschen getötet worden, zwei weitere wurden schwer verletzt. Bei den Opfern handelt es sich um ein zweijähriges Kind und einen 41 Jahre alten Mann. Wie die Polizei mitteilte, ist ein Tatverdachtiger gefasst - ein 28jähriger Afghane. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Eine weitere vorläufig festgenommene Person stellte sich mittlerweile als Zeuge der Tat heraus und wird vernommen. Die Tat ereignete sich im Park Schöntal. Im November hatte die Polizei den Park in Teilen als "gefährlichen Ort" eingestuft, an dem vor allem Straftaten im Drogenmilieu verübt wurden

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 22.01.2025 15:00 Uhr