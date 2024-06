Mann stirbt nach Schlauchbootunfall auf der Isar bei Straßlach

Straßlach: Ein 46 Jahre alter Mann ist bei einem Schlauchboot-Unfall in der Isar ums Leben gekommen. Sein Boot war gestern Nachmittag bei Straßlach-Dingharting in der starken Strömung gekentert - eine 61 Jahre alte Frau und ein 77 Jahre alter Mann, die ebenfalls an Bord waren, konnten sich retten. Sie zogen den 46-Jährigen auf eine Sandbank und versuchten vergeblich, ihn zu reanimieren. Und in München wird ein 26-Jähriger nach dem Baden im Eisbach im Englischen Garten vermisst. Der junge Mann war gestern Nachmittag mit Freunden an einer Stelle ins Wasser gegangen, wo Schwimmen wegen Lebensgefahr verboten ist. Seine Freunde konnten ihn nicht finden - und riefen die Polizei.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 30.06.2024 14:00 Uhr