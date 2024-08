Mann stirbt bei Felssturz im Allgäu

Oberstdorf: Infolge der schweren Unwetter ist in den Allgäuer Alpen ein Mann ums Leben gekommen. Der 38-jährige Tourist war gestern zusammen mit einer Begleiterin am Fellhorn unterwegs, als durch den Sturm ein massiver Baum entwurzelt wurde. Dieser fiel daraufhin auf einen etwa sechs Tonnen schweren Stein, der ins Rollen kam. Der Mann wurde von dem Felsbrocken erfasst und schwer verletzt. Er starb noch an der Unfallstelle. Seine Begleiterin blieb unverletzt, musste aber psychologisch betreut werden. - Durch die Unwetter liefen im Allgäu mehrere Keller voll, ebenso wie Unterführungen. Die Einsatzkräfte waren bis in die Nacht im Einsatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2024 08:00 Uhr