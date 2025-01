Mann klammert sich bei Tempo 280 an ICE fest

Ingolstadt: Er wollte nur schnell eine Zigarette rauchen, da fuhr der Zug schon weiter: Deshalb ist ein 40-jähriger Mann in Ingolstadt auf den anfahrenden ICE gesprungen und hat sich zwischen zwei Waggons an Kabelsträngen festgehalten. Zeugen alarmierten die Bundespolizei. Der ICE beschleunigte derweil auf 282 Kilometer pro Stunde. Schließlich stoppte der Lokführer den Zug außerplanmäßig am Bahnhof Kinding, ein Polizeibeamter brachte den Mann in den Zug. Der gab an, er habe sein Gepäck im ICE gehabt, das habe er nicht fahren lassen wollen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 17.01.2025 14:00 Uhr