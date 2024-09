Mann fährt in Passantengruppe in Großwallstadt - fünf Verletzte

Großwallstadt: Bei einem Volksfest in Großwallstadt in Unterfranken ist ein Mann mit seinem Auto in eine Gruppe Passanten gefahren. Fünf Menschen wurden verletzt, unter anderem auch ein zehnjähriges Kind. Ein Polizeisprecher sagte, man sei anfänglich von einem gesundheitlichen Problem des Fahrers ausgegangen. Inzwischen halten die Ermittler aber auch eine vorsätzliche Tat für möglich. Ein terroristischer Hintergrund wird aber ausgeschlossen. Die Großwallstadter Kerb wurde nach dem Vorfall abgebrochen.

