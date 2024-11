Manche Abläufe im Standesamt werden ab heute einfacher

Berlin: Mit dem 1. November treten wieder einige Gesetzesänderungen in Kraft. Zum Beispiel kann man sich in Zukunft den neuen Ausweis per Post zuschicken lassen. Allerdings muss man den Antrag für das Dokument noch im Amt stellen. Der neue Versandservice kostet 15 Euro, umgesetzt wird die Verordnung voraussichtlich im kommenden Mai. Auch das neue Selbstbestimmungsgesetz gilt ab heute. Wer will, kann einfacher seinen Vornamen und sein Geschlecht ändern lassen. Um den Eintrag auf "weiblich", "männlich" oder "divers" ändern zu lassen, reicht jetzt eine Erklärung beim Standesamt. Man kann auch komplett auf den Eintrag verzichten. Bundesfamilienministerin Paus spricht von einem besonderen Tag für alle Betroffenen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2024 09:00 Uhr