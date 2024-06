Malu Dreyer tritt als Ministerpräsidentin zurück

Mainz: Die rheinland-pfälzische SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer zieht sich von ihrem Amt zurück. Das hat der Südwestrundfunk aus Koalitionskreisen bestätigt bekommen. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass die FDP-Fraktion über Dreyers Rücktritt informiert wurde. Den Berichten zufolge soll SPD-Arbeitsminister Schweitzer Dreyers Nachfolger im Amt werden. Er soll am 10. Juli zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Dreyer hatte trotz einer MS-Erkrankung Rheinland-Pfalz mehr als ein Jahrzehnt lang regiert. Mit ihr wird Medienberichten zufolge auch der SPD-Landesvorsitzende Roger Lewentz sein Amt aufgeben. Ihm soll die Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler im Amt folgen. Am Nachmittag soll es in Mainz eine Pressekonferenz geben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2024 13:45 Uhr