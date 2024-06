Malu Dreyer gibt Amt der Ministerpräsidentin auf

Mainz: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer tritt von ihrem Amt zurück. Zur Begründung verwies die SPD-Politikerin auf gesundheitliche Probleme. Ihre Kraft gehe zu Ende, so Dreyer, ihre Energie reiche einfach nicht mehr, um ihrem Anspruch gerecht zu werden. Seit Jahrzehnten ist die 63-Jährige an Multipler Sklerose erkrankt, einer chronisch-entzündlichen Krankheit. Als Nachfolger soll der Landtag mit der Mehrheit der Ampel-Koalition den bisherigen Arbeitsminister Schweitzer wählen. Die Abstimmung ist für den 10. Juli geplant. Wie der SPD-Politiker sagte, will er die gemeinsame Regierungsarbeit mit Grünen und FDP fortsetzen. Schweitzer betonte, dass in Rheinland-Pfalz eine Ära zu Ende gehe: Die SPD habe Dreyer historische Wahlsiege zu verdanken. Auch Kanzler Scholz lobte Dreyer als zuverlässige und volksnahe Politikerin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2024 20:00 Uhr