Magdeburger Schwimmer Märtens holt Gold für Deutschland

Paris: Schwimmer Lukas Märtens hat bei den Olympischen Spielen für den ersten Gold-Jubel im deutschen Lager gesorgt. Der 22-Jährige Magdeburger gewann am Abend über 400 Meter Freistil. Damit ist er der erste deutsche Becken-Olympiasieger seit 36 Jahren. Am Abend gewann außerdem Dimitrij Ovtcharov aus Fulda im Tischtennis gegen den mexikanischen Außenseiter Marcos Madrid mit 4:0. Auch heute gibt es aus deutscher Sicht wieder gute Chancen auf eine Medaille - etwa beim Schießen mit der Luftpistole oder im Kanuslalom. Am Abend spielen die deutschen Fußballerinnen in Marseille gegen Mitfavorit USA. Heute Früh wurde kurzfristig das erste Training für den Triathlon-Schwimmwettbewerb in der Seine abgesagt. Das Olympische Komitee begründete das mit der schlechten Wasserqualität durch den Regen der vergangenen Tage. Die Verantwortlichen hoffen, dass diese sich bis zum Wettkampf am Dienstag verbessert. Die Pariser Bürgermeisterin Hidalgo war Mitte des Monats in der Seine geschwommen, um zu demonstrieren, wie sauber das Wasser ist.

