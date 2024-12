Magdeburger erinnern mit Konzert im Opernhaus an Anschlagsopfer

Magdeburg: Bei einem Konzert im Opernhaus haben hunderte Besucher der Opfer des Anschlages auf dem Weihnachtsmarkt gedacht. Magdeburgs Oberbürgermeisterin Borris sagte, die Tat habe eine blutende Wunde in ihre Stadt gerissen. Sie forderte die Bevölkerung auf, in der Trauer zusammenzustehen und nach vorne zu schauen. Das Weihnachtskonzert begann mit einer Schweigeminute. Für Angehörige der Opfer, Betroffene, Rettungskräfte und Ersthelfer gab es Freikarten. Am vergangenen Freitag war ein 50-jähriger Arzt, der aus Saudi Arabien stammt, festgenommen worden. Er war mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast und hatte dabei fünf Menschen getötet. Die Ermittlungen dauern an.

