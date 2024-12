Magdeburger bilden Menschenkette an Anschlagsort

Magdeburg: Mit einer Menschenkette haben am Abend mehrere Tausend Menschen an die Opfer des Anschlags erinnert und sich gegen die politische Vereinnahmung durch Rechte positioniert. Zu der Aktion hatte die Initiative "Gib Hass keine Chance" aufgerufen. Auch das Bistum Magdeburg beteiligte sich. Parallel dazu folgten rund 3.500 Menschen dem Aufruf der AfD zu einer Demonstration auf dem Domplatz der Stadt. Aus Berlin war dazu auch Parteichefin Weidel angereist. Ihr Parteikollege Wenzel Schmidt bezeichnete den Anschlag als "monströses politisches Versagen". Der, so wörtlich, "Massenmörder" habe seine Absichten öffentlich verkündet, dennoch sei sein Asylantrag genehmigt worden. Hinweise, wonach der mutmaßliche Täter mit der AfD sympathisiert hat wiesen beide Politiker zurück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2024 06:45 Uhr