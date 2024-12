Magdeburger Anschlag beschäftigt wohl noch im Dezember den Bundestag

Berlin: Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist das Motiv des mutmaßlichen Täters weiter unklar. Der Chef des Bundeskriminalamtes, Münch, sprach von einer völlig untypischen Tatmotivation. Der Innenausschuss des Bundestags soll am 30. Dezember zusammenkommen, um über den Fall zu beraten. SPD-Fraktionsvize Wiese erklärte dazu, es gebe Fragen an die Sicherheitsbehörden im Bund und in Sachsen-Anhalt. Die bisher bekannten Details zum Verdächtigen passten nicht ins übliche Schema. Die CSU-Innen-Expertin Lindholz sagte, Fragen zu möglichen Warnungen aus dem In- und Ausland müssten noch in diesem Jahr beantwortet werden. Schon morgen sollen das Innen- und das Sozialministerium in Sachsen-Anhalt über Erkenntnisse zum mutmaßlichen Täter berichten. Der 50-Jährige aus Saudi-Arabien war als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie im Maßregelvollzug in Bernburg im Einsatz.

