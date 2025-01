Männer schätzen ihren Beitrag zur Hausarbeit zu hoch ein

Berlin: Männer überschätzen ihren Beitrag zur Hausarbeit in einer Partnerschaft laut einer Studie. 70 Prozent der Männer mit Vollzeitjobs gaben an, dass sich beide gemeinsam um den Haushalt kümmern; aber nur 49 Prozent der Frauen bestätigten dies, wie eine Bertelsmann-Umfrage zeigt. Demnach unterscheidet sich auch der Zeitaufwand erheblich: Männer machen fast vier Stunden weniger Hausarbeit pro Woche in Beziehungen, in denen sich beide vermeintlich gemeinsam den Haushalt kümmern. Noch deutlicher ist der Unterschied bei der Kinderbetreuung bei Paaren mit gemeinsamer Sorgeverantwortung - hier übernehmen Männer im Schnitt 17,5 Stunden, Frauen 27,5. Je ausgeglichener die Arbeitsverteilung ist, desto zufriedener sind die Frauen der Erhebung zufolge.

