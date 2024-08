Mädchen wird bei Ulm von Auto erfasst und getötet

Blaustein: Ein achtjähriges Mädchen ist nahe Ulm von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 85-Jähriger mit seinem Fahrzeug aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und den Gehweg geraten, auf dem das Mädchen und eine Begleiterin unterwegs waren. Das Kind wurde von dem Auto weggeschleudert und so schwer verletzt, dass es noch am Unfallort starb. Die Begleiterin erlitt leichte Verletzungen. Nach der Kollision fuhr das Fahrzeug gegen eine Werbetafel und kam an der Hauswand dahinter zum Stehen. Die Ermittlungen laufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2024 19:00 Uhr