Maduro bleibt Präsident in Venezuela

Caracas: In Venezuela beanspruchen sowohl Amtshinhaber Maduro als auch die Opposition den Sieg bei der Präsidentschaftswahl für sich. Schon wenige Stunden nach Schließung der Wahllokale hatte die zuständige Behörde Maduro zum Sieger erklärt und mitgeteilt, das Ergebnis sei unumkehrbar. Die Opposition will das nicht anerkennen. Venezuela habe einen neuen Präsidenten und dieser heiße Edmundo González Urrutia, so die Erklärung heute Morgen. Auch andere haben Zweifel. US-Außenminister Blinken erklärte, Washington habe ernsthafte Bedenken, ob das verkündete Ergebnis den Willen des venezolanischen Volkes widerspiegele. - Vor und während der Wahl war über Unregelmäßigkeiten und Einschüchterungsversuche berichtet worden. Internationale Wahlbeobachter waren nicht zugelassen. Maduro regiert das krisengeschüttelte Land seit elf Jahren. Für seine dritte Amtszeit kündigte er nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse Frieden, Stabilität und Gerechtigkeit an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2024 08:00 Uhr