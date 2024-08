Macron würdigt verstorbene Filmlegende Alain Delon

Paris: Frankreichs Präsident Macron hat den in der vergangenen Nacht gestorbenen Filmstar Alain Delon als "französisches Denkmal" gewürdigt. Er habe legendäre Rollen verkörpert und die Welt zum Träumen gebracht. Die italienische Schauspielerin Claudia Cardinale, die in "Der Leopard" an der Seite Delons zu sehen war, erklärte in Anspielung auf die von Delon verkörperte Figur in dem Film: "Der Ball ist vorbei. Tancredi ist gegangen, um mit den Sternen zu tanzen." Unmittelbar nach der Nachricht vom Tod des Filmstars legten Menschen vor der Einfahrt zu seinem Haus in Douchy südlich von Paris Blumen nieder, zudem spielte ein Akkordeonist. Delon wurde 88 Jahre alt. Seinen letzten größeren Auftritt hatte Delon 2019 bei den Filmfestspielen in Cannes, wo er mit der Goldene Ehrenpalme für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde.

