Macron will neuen Premierminister erst nach Olympia ernennen

Paris: Laut Frankreichs Präsident Macron wird es vor dem Ende der Olympischen Spiele am 11. August keinen neuen Premierminister geben. Das sagte er drei Tage vor Beginn der Sommerspiele am Abend in einem Fernsehinterview. Zur Begründung sagte Macron, man müsse sich jetzt auf die Spiele konzentrieren. Die französische Linke hatte sich zuvor auf eine Kandidatein geeinigt: Es ist die weitgehend unbekannte Finanzchefin von Paris, Lucie Castets. Zu ihren Prioritäten zählt sie unter anderem die Abschaffung der Rentenreform, mit der Macron das Rentenalter von 62 auf 64 Jahre angehoben hatte. Anfang Juli hatten in Frankreich Neuwahlen stattgefunden, die Präsident Macron nach dem schlechten Abschneiden seines liberalen Regierungsbündnisses bei der Europawahl ausgerufen hatte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2024 22:00 Uhr