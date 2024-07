Macron schreibt Brief an die Franzosen

Paris: Drei Tage nach der vorgezogenen Parlamentswahl hat Frankreichs Präsident Macron erstmals deren Ergebnis kommentiert. In einem Brief an die Französinnen und Franzosen schrieb er, niemand habe die Wahl gewonnen. Das Wahlergebnis lasse einen "klaren Willen nach Veränderung und mehr Teilhabe an der Macht" erkennen, so Macron weiter. Er appellierte an alle politischen Kräfte und republikanischen Institutionen, einen Dialog aufzunehmen, um eine Mehrheit zu finden. Wie Macron weiter erklärte, wird die aktuelle Regierung vorerst geschäftsführend im Amt bleiben. Der französische Präsident hatte die Neuwahl ausgerufen, nachdem die Rechtsaußen-Partei "Rassemblement National" die Europawahl klar gewonnen hatte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.07.2024 18:45 Uhr