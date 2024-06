Macron ruft in Frankreich Neuwahlen aus

Paris: In Frankreich soll noch in diesem Monat ein neues Parlament gewählt werden. Präsident Macron begründete diesen Schritt mit dem schlechten Ergebnis seiner proeuropäischen Partei bei der Europawahl. In Frankreich ist der Rechtsnationale "Rassemblement National" stärkste Kraft mit fast 32 Prozent geworden. Macron und seine Verbündeten landeten mit knapp 15 Prozent abgeschlagen auf Platz zwei. Inzwischen hat der "Rassemblement" schon verkündet, dass der Parteivorsitzende Bardella Spitzenkandidat für die Wahl werden soll. In Frankreich wird der Schritt Macrons teils scharf kritisiert. Anstatt die extremen Rechten in Schach zu halten, öffne er ihnen die Tür zur Macht, hieß es.

